Серьезное ДТП в Вильнюсе: дорогу перекрыл тягач, столкнулись несколько автомобилей

В Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, тягач врезался в заграждения. Из-за этого столкнулись еще несколько автомобилей. Пострадал водитель тягача.

По данным Вильнюсской полиции, ДТП произошло около 5 ч. утра.

По предварительным данным, водитель тягача не справился с управлением, врезался в заграждения и перекрыл дорогу.

Из-за этого столкнулись еще несколько автомобилей, их количество уточняется.

В ДТП небольшие травмы получил водитель тягача.

Из-за ДТП движение остановлено в обоих направлениях. Водителям рекомендовали ехать в объезд.

ДТП произошло на пути из аэропорта в сторону Гарюнай, около съезда на проспект Савароню.

Водитель тягача сказал, что дорога была скользкой, поэтому полуприцеп стал скользить. Тягач перекрыл дорогу другим автомобилям.

Тягач сломал заграждения и снес столбы. Ехавший со стороны Гарюнай водитель решил повернуть обратно, но его маневр слишком поздно заметил водитель Volvo и зацепил переднюю часть Toyota Prius.

Незначительные повреждения получил и другой автомобиль - Toyota.

На месте происшествия работала полиция и работники компании Grinda.

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