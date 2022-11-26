В Киеве на Аллее смелости открыли табличку с именем премьер-министра Литвы Шимоните

В субботу в Киеве на Аллее смелости открыта табличка с именем премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните

Об этом сообщили на странице правительства Литвы в Facebook.

Отмечается, что эту табличку создали в благодарность за помощь, которую Литва предоставила Украине в борьбе с Россией.

На Аллее смелости открывают таблички с именами людей, которые активно поддерживают Украину, в основном это главы разных стран мира.

"Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните посетили Аллею смелости на площади Конституции в Киеве и приняли участие в открытии символической таблички с именем главы литовского правительства", - говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского.

"Это место для великих людей, которые помогают Украине, поддерживают нас с начала полномасштабного вторжения России. Я хочу поблагодарить вас», – добавил Зеленский.

Со своей стороны Шимоните отметила, что помощь и поддержка – это наименьшее, что литовский народ может сделать для Украины, чтобы отблагодарить за ту стойкость и отвагу, которую проявляют украинцы ради всей Европы.

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