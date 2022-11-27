В Вильнюсе мужчина зашел на заправку и не поверил своим глазам: пришел за бутербродом, а чуть не вышел с гранатой

Айсте Жебраускене ru.DELFI.lt

Мужчина зашел на заправку и не мог поверить своим глазам – рядом с другими товарам на прилавке он увидел оружие. Эта заправка находится не в Америке, а, можно сказать, в центре Вильнюса. Оказывается, эти товары безо всяких ограничений могут купить все совершеннолетние.

АЗС Alauša находится в Вильнюсе, на ул. Калварию. Здесь можно купить не только бутерброды, но и оружие. "Я понимаю, что это легальное оружие и не боевое, но было странно, когда ты заходишь за бутербродом, а можешь выйти с гранатой", – улыбается вильнюсец. Он думает, что находятся и покупатели таких товаров. Skaitytojo ir bendrovės nuotr. Foto: DELFI montažas "Я думаю, таких много, поскольку речь идет о витрине – premium, оружие не заметить невозможно. Насколько я помню, Alauša всегда продает чуть более дешевое горючее, поэтому, думаю, здесь собирается соответствующая публика. Ради нескольких центов могут и подстрелить", – шутит читатель портала.

Заместитель гендиректора Alauša Лендрина Будрейкайте сказала, что у компании есть лицензия и все необходимые разрешения полиции на продажу оружия категории D на заправках. "К этой категории относится духовое оружие, газовые баллончики, холодное оружие, телескопические дубинки, электрошоккеры. Это оружие и продают на АЗС Alaušа", – сказала она. Это оружие могут купить совершеннолетние лица. "Оружие категории D обычно покупают для самозащиты. С помощью этого оружия можно защититься от нападающего человека или собаки", – сказала Будрейкайте. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!