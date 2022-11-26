Премьер: Литва предупреждала, что Россия попытается повторить Голодомор

Литва предупреждала мир о том, что Россия попытается повторить Голодомор, превратив продукты в оружие борьбы, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В субботу в Киеве она приняла участие в учредительной встрече инициативы "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine).

Эту встречу в День годовщины памяти Голодомора инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

"С весны Литва пытается предупредить мир о том, что Россия снова применит варварскую тактику, используя еду как оружие. Что будет угрожать повторением Голодомора в уязвимых странах, чтобы поставить под угрозу весь мир, если Украина не согласится сдаться", – сказала премьер.

"Россия на самом деле крала украинское зерно, сознательно обстреливала ее склады, блокировала морские ворота для украинского экспорта – о хотя пока не привела в исполнение свой план еще раз вызвать голод, все же способствовала тому, что в мире стало меньше продуктов. Поэтому то, что президент Зеленский сегодня созвал всех нас – вживую и удаленно – на инициативу "Зерно из Украины", осмысленно и символично", – сказала она.

По словам премьера, эта инициатива - возможность "помочь рассказать о трагической истории Голодомора множеству людей во всем мире, которые раньше о ней не слышали" и словам "больше никогда" превратить в реальные действия.

Она подчеркнула, что хотя зерновая сделка на Черном море очень важна для снижения давления на мировые поставки продуктов, ситуация будет неясной и нестабильной, пока Украина не вернет все свои земли.

"Единственный надежный способ решения кризиса с поставками продовольствия, созданного Россией - полная победа Украины. Поэтому мы должны быстрее вооружить Украину и оказывать ей всестороннюю помощь, чтобы помочь ей устоять и одержать победу. Так мы не только прекратим российскую агрессию, но и сделаем так, чтобы она больше не могла представлять угрозы своим соседям и всему миру", – сказала Шимоните.

На мероприятии была принята декларация, в которой сказано, что страны, провоцирующие голод, пытающиеся сделать продукты привилегией, должны ощутить самую жесткую реакцию мира. Также отмечается, что, несмотря на российскую блокаду, Украина сотрудничает с международными партнерами, чтобы обеспечить такие страны, как Сомали, Эфиопия, Судан и Йемен, продолжить экспорт зерна в Африку, Азию, Европу и Америку.

Premjerė Ingrida Šimonytė Kyjive dalyvavo steigiamajame iniciatyvos „Grūdai iš Ukrainos“ (angl. Grain from Ukraine) susitikime Foto: Scanpix

"Действия Москвы заслуживают осуждения, и те, кто за них в ответе, должны быть привлечены к ответственности", – сказано в декларации.

"Мы убеждены, что вместе мы преодолеем гуманитарные и экономические последствия мирового продовольственного кризиса, вызванного агрессивной войной в Украине", – сказано в декларации.

Голодомор – голод, вызванный в Украине советской властью в 1932–1933 гг, по разным подсчетам, унесший жизни 7–10 млн. украинцев.

Больше 20 стран мира признали Голодомор геноцидом, который организовал Иосиф Сталин, чтобы удержать Украину под своим контролем. Это был не первый голод, который пережила Украина. В 1921–1923 г. голод унес жизни 900 000 украинцев и 1 млн. не родившихся детей. Еще один голод в Украине был в 1946–1947 гг, когда в стране скончались около 700 000 человек.

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