Служба занятости указала, кто чаще не может найти работу в Литве

Служба занятости указала, что в первом полугодии 2022 года в числе безработных было больше всего людей с профессиональным образованием. Также отмечается, что безработных с высшим образованием было больше, чем выпускников коллегий.

Служба занятости выделила, кто чаще не мог найти работу в вышеупомянутый период. Согласно данным службы, это 36,9% людей с профессиональным образованием и 34,9% без какой-либо квалификации.

"В числе людей с профессиональным образованием больше всего мужчин (37%). Никакой квалификации не было у 32,8% женщин", – сказала глава СЗ Милда Янкаускене.

15,4% безработных в первом полугодии 2022 года были люди с высшим образованием (в 2021 таких было 13,2%).



"Каждая пятая безработная женщина (20,7%) была с высшим образованием. В числе безработных мужчин с высшим были только 10%", – прибавила Янкаускене.

Меньше всего безработных было среди окончивших коллегии - всего 12,7% от общего числа безработных.

По данным СЗ, больше половины безработных в первой половине 2022 года (61,3%) раньше работали в секторе услуг.

Чуть больше 1/5 - 20,3% работали в сфере промышленности, 12,3% – в строительстве, 6,1% – в сфере сельского хозяйства.

Сейчас в числе безработных больше всего подсобных рабочих, продавцов, уборщиц, водителей, неквалифицированных работников обрабатывающей промышленности, администраторов, менеджеров по продаже.

По словам Янкаускене, в вышеупомянутый период, как и прежде требовались в основном грузчики, уборщики офисов, горничные, подсобные рабочие, работники в сфере обрабатывающей промышленности, упаковщики.

Старший аналитик Euromonitor International Франсуа-Витаутас Развадаускас поделился информацией о безработных в Литве в 2021 году.

"Большая их часть - 73% - это лица со средним или профессиональным образованием. В 2021 г. в Литве было 27 300 безработных с высшим образованием (26% от общего числа безработных). 1% безработных - люди с начальным образованием.

В период с 2016 до 2021 г. росло число безработных с высшим образованием - оно увеличилось на 52%. В соседних странах наблюдаются похожие тенденции. Это можно объяснить растущей иммиграцией. В 2021 г. в Литву прибыло на 19 300 больше людей, чем уехало. В 2016 г. уехало на 29 300 больше, чем приехало", – сказал он.

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