Подарок Израиля Вильнюсу – яркое уличное искусство

Посольство Израиля вручило Вильнюсу свои подарок по случаю приближающегося 700-летнего юбилея и 30-летия дипотношений между странами. Вильнюсцы и гости столицы могут увидеть рисунок в Старом городе, на ул. Базилиону, 6B. Это творение галереи Open gallery, созданное израильско-литовскими художниками. На картине можно увидеть мотивы трех городов Израиля – Тель Авива, Иерусалима и Хайфы. Картину создала родившаяся в Украине и живущая в Израиле художница Зое Север, на стену дома рисунок перенесли литовские художники Мартинас Ивинскас и Виктория Старыгина.

Картина символизирует высказывание Теодора Герцля If you will it, it is no dream ("Если хочешь, это не мечта"), которую он произнес, представляя еврейское государство.

"Я благодарю за подарок к юбилею города, который посольство преподнесло каждому вильнюсцу и гостю города, и рад тому, что муниципалитет тоже задумал подарок для Израиля - подыскивает место для Израильского сквера", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Зое Север родилась и выросла во Львове, а в 1990-ые с семьей переехала в Израиль.

Жители дома, на котором появилась картина, рады переменам и верят, что рисунок - не только украшение дома, но и то, что создаст в сквере рядом с ним уютную атмосферу.

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