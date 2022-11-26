Вооруженная драма в Каунасе: пьяный мужчина угрожал женщине пистолетом

Пьяный мужчина избил женщину и угрожал ей нелегальным пистолетом. Мужчину задержали сотрудники антитеррористической группы "Арас".

Департамент полиции сообщает, что конфликт произошел в пятницу, в 22.30 ч. в Каунасе, на проспекте Сукилелю, в коридоре квартиры, пьяный (1,76 промилле) мужчина (1982 г.р.) избил и угрожал застрелить женщину (1988 г.р.).

Оставшегося после конфликта в квартире мужчину задержали сотрудники антитеррористической организации "Арас". Подозреваемый арестован.

В квартире был обнаружен нелегально хранившийся пистолет Goliath и патроны.

Пострадавшая женщина от помощи врачей отказалась. Начато расследование.

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