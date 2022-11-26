Ехавшая на работу жительница Вильнюса повстречала нежданных гостей

В четверг утром жительница Вильнюса Юрате по дороге на работу недалеко от района Сантаришкес заметила рядом с домом спокойно прохаживающихся косуль.

"Они стояли на ул. Скерсинес Соду 1-ои. В это время уже на дорогах, например, на Молетском шоссе, было немало машин, видимо животным некуда было деваться, вот они и спрятались на неоживленной улице", - рассказала Юрате.

К счастью, женщина ехала медленно, поэтому с животными столкновения не произошло.

Специалисты отмечают, что дикие копытные чаще всего попадают под машины осенью, во время миграции и гона.

Skaitytojos Jūratės nuotr.

Skaitytojos Jūratės nuotr.

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