МИД Литвы не нашел правового основания, чтобы не пустить Лободу в страну

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы заявляет, что не нашло правовых оснований для внесения популярной в России украинской исполнительницы Светланы Лободы в список нежелательных лиц.

Как сказал журналистам в пятницу вице-министр Мантас Адоменас, процедура возможного включения певицы в упомянутый список была начата "в среду, когда в литовском обществе возникли вопросы о предстоящих концертах в Литве украинской певицы Лободы, пользующейся неоднозначной репутацией".

"МИД обратился к своим партнерам в Украине с просьбой дать оценку публичным заявлениям и позиции певицы перед лицом российской агрессии. Первые поступившие данные свидетельствовали о том, что могут быть основания для внесения ее в список нежелательных лиц", — сказал вице-министр.

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"После изучения юридических фактов стало ясно, что нет никаких объективных оснований или объективных данных, свидетельствующих о том, что согласно действующим в Литве законам она может быть включена в этот список персон нон грата (...). Поскольку мы правовое государство, вопрос еще рассматривается, идет сбор материала, после получения новой информации может быть принято другое решение, но на данный момент оснований для другого решения нет", - заявил он.

По словам Адоменаса, на решение также повлияло то, что выяснилось, что в марте этого года исполнительница была исключена из списка нежелательных лиц в Украине.

Как сообщало LRT, певица вела активную концертную деятельность в России после оккупации Россией Крыма, а в 2015 году также пела 9 мая на мероприятии, посвященном победе Советского Союза во Второй мировой войне.

По информации LRT, после начала интенсивных боевых действий в феврале этого года певица уехала на Запад, хотела выступить на благотворительном мероприятии в Латвии, посвященном поддержке Украины, но организаторы ей не разрешили.

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