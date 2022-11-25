Глава МИД Литвы: сотрудничество Северных и Балтийских стран – уникальный пример регионального сообщества

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис посещает с визитом Норвегию. В четверг в Осло он встретился с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

"Сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии является уникальным примером регионального сообщества. Укрепляющиеся экономические, политические, академические связи и связи в области безопасности между Норвегией и Литвой укрепляют как наш регион, так и весь европейский континент. Участие норвежских солдат в передовом батальоне НАТО является очень важным фактором нашей безопасности и знаком солидарности Норвегии, которую высоко ценят в Литве", - сказал министр иностранных дел Г. Ландсбергис на встрече с министром иностранных дел Норвегии.

Говоря о поддержке Украины, глава литовской дипломатии отметил, что с приближением зимы международное сообщество не может сбавлять темпы помощи Украине, поскольку уровень российской угрозы в будущем будет зависеть от того, как быстро Украине удастся победить.

"Многие домохозяйства в Европе и других частях мира обеспокоены ценами на энергию. Однако это не должно затмевать главного – чем больше поддержки международное сообщество будет оказывать Украине, в том числе Норвегия, тем быстрее Европа начнет жить в ритме восстановления Украины, а не войны", - подчеркнул министр.

Как говорится в сообщении МИД, в числе актуальных вопросов международной повестки также обсуждались важность ответственности России за международные преступления и создание международного Специального трибунала по расследованию преступления агрессии.

Также на встрече с членами Комитета по иностранным делам и обороне парламента Норвегии (Стортинга) Г. Ландсбергис обсудил устойчивость Запада к шантажу авторитарных режимов и необходимость усиления поддержки демократической Беларуси и давления на белорусский режим.

"Хотя режим Лукашенко является соучастником войны против Украины, мы должны одновременно усилить поддержку демократической Беларуси и давление на белорусский режим", - сказал глава МИД Литвы на встрече с членами норвежского Стортинга.

Г. Ландсбергис также принял участие в дискуссии с политологами из Норвежского института международных отношений (NUPI).

В пятницу министр Г. Ландсбергис и министр А. Хюитфельдт посетят Бардуфосс, где встретятся с представителями Вооруженных сил Норвегии и посетят норвежских солдат, которые ротируются в составе боевой группы батальона передовых сил НАТО, дислоцированного в Литве.

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