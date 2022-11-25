Кандидат на пост мэра Клайпеды от Партии свободы – Бируте Андрушкайте

Кандидатом от Партии свободы на выборах мэра Клайпеды станет руководитель проекта, энтузиаст синей экономики и природоохраны Бируте Андрушкайте.

"Я очень благодарна членам Клайпедского отделения Партии свободы за оказанное доверие. Клайпеда сегодня – настоящая спящая красавица. Разбудим ее! Мы живем в городе, полном неиспользованного потенциала, который нуждается в большей культуре, инновациях, силе и энергии", - сказала Б. Андрушкайте в пресс-релизе.

По словам кандидата от Партии свободы, ее главные цели – превратить Клайпеду в центр жизни и культуры, привлекательный и активный курорт, а также заслужить репутацию центра морских инноваций в странах Балтии.

"Выбор жителей Клайпеды показывает, что жители Клайпеды хотят новых ветров и больших перемен, которые в город может принести новая сила. Я верю, что Бируте, победившая на первичных выборах кандидатов Партии свободы, вместе со своей командой принесет ожидаемые и позитивные изменения в Клайпеду", - сказала председатель Партии свободы Аушрине Армонайте.

Председатель Клайпедского отделения Партии свободы Евгений Соколов выразил удовлетворение в связи с тем, что общественность активно включилась в демократический процесс, выдвигая наиболее отвечающих ее интересам кандидатов и выражая свои симпатии в консультативном опросе, в котором приняли участие почти четыре тысячи жителей Клайпеды.

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