Еще одна из компаний в Литве будет платить работникам компенсации из-за тяжелой зимы

Недавно сообщалось, что банк Danske Bank будет выделять своим работникам специальные компенсации на оплату коммунальных счетов, этому примеру последовал и банк SEB. Сама компания подробности не сообщала, но глава Конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал, что это лишь вопрос времени, когда такие выплаты должен будет делать весь бизнес.

Danske Bank сообщал, что работники будут получать около 200 евро в месяц на оплату счетов за электричество и отопление.

"С учетом того, что инфляция в Литве в два раза выше, чем в ЕС, 73% работников Danske Bank 6 месяцев будут получать надбавку к зарплате. В зависимости от зарплаты, выплаты составят до 200 евро в месяц "на бумаге", – сказала представитель Danske Bank Индре Сакалаускене.

Такое же решение принял банк SEB. Однако работники этого банка получат одноразовое пособие, а его сумма будет зависеть от зарплаты конкретного работника. Чем меньше зарплата, тем больше будут выплаты. Скажем, если зарплата 2000 евро "на бумаге", то выплата составит 750 евро "на руки". Эти выплаты получат и работники, которых взяли в банк на испытательный срок. Сам банк о своих планах пока не распространяется.

"Пока деньги не выплачены, поэтому мы не хотим ничего комментировать", - сказали в банке.

Арлаускас заверил, что бизнесу неизбежно придется компенсировать работникам часть расходов.

"Конечно, работники несут определенные убытки, это расход на электричество, при работе на компьютере, но они в выигрыше. Они экономят время, поскольку им не надо ездить на работу, не нужна некоторая одежда. Конечно, тут трудно посчитать, кто выигрывает больше, но общая тенденция такова, что если работник работает из дома, то работодателю не нужен офис, не надо платить за коммунальные услуги. Это лишь вопрос времени, когда работодатели начнут за это платить", – сказал он.

Арлаускас сказал, что о таком порядке все чаще говорят и политики, которые хотели бы принять соответствующие законы, эта тема обсуждается в парламенте. По его словам, одна проблема, связанная с такими выплатами – неясно, как учитывать эти деньги.

"Налоговая инспекция смотрит, как это делается. <...> Будет юридическая неопределенность, как оценивать эти доходы, которые получают работники", – сказал Арлаускас.

Председатель конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что согласно Трудовому кодексу, работодатель должен оплачивать расходы работников, которые работают из дома.

"Уже сейчас работникам ежемесячно платят какую-то сумм на оплату части коммунальных расходов. Правда, таких примеров немного", – заметила она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!