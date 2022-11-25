В Вильнюсском районе из окна гимназии выпала девочка

В Вильнюсском районе из окна гимназии выпала ученица. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Инцидент произошел 18 ноября, в 11.50 ч. в деревне Мицкунай.

Сообщалось, что из окна на третьем этаже выпала девочка 2008 г.р. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, расследование еще не начато.

Портал tv3.lt сообщает, что завуч гимназии Юлия Агафонова сказала, что девочка выпрыгнула из окна.

"Мы сразу же вызвали скорую. Сейчас девочка чувствует себя , стабильно. Работают психологи, психиатры. В школе создана команда по управлению кризисами. Учителям и ученикам оказывают помощь. Мы делаем все необходимое, ситуация под контролем. Ведется расследование. Причины нам не известны.

Все произошло на перемене. Были ученики, которые все видели", –сказала Агафонова.

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