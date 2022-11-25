Полиция Литвы: в результате международной операции нанесен удар по банде наркоторговцев

В ходе международной операции на этой неделе был нанесен окончательный удар по преступной группе, занимавшейся торговлей и контрабандой наркотиков "Джеркиняй", заявил в пятницу заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас.

В ходе международной операции на этой неделе был нанесен окончательный удар по преступной группе, занимавшейся торговлей и контрабандой наркотиков "Джеркиняй", заявил в пятницу заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас.

"Был нанесен последний и самый сильный удар по очень опасному преступному объединению, имеющему корни в Каунасе, под названием "Джеркиняй", арестовано 13 человек, из них семеро задержаны в Литве, остальные члены этой преступной группы были задержаны в других странах Евросоюза", - сказал Паулаускас на пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе.

По его словам, завершённая длительная операция окажет огромное влияние на торговлю и контрабанду наркотиками в Европе, так как одним из основных направлений деятельности этой преступной группировки была контрабанда наркотиков внутри и за пределами Евросоюза.

Литовские официальные лица утверждают, что это была одна из крупнейших международных операций последнего времени.

По словам А. Паулаускаса, всего в ходе длительной операции было задержано более 13 тонн различных наркотических веществ. По словам заместителя начальника Управления криминальной полиции Литвы Саулюса Бригинаса, оптовая цена этих веществ на черном рынке достигает 40 млн евро.

Также проведено 36 обысков, обнаружены оружие и деньги, будет запрошена экстрадиция подозреваемых, задержанных в Евросоюзе.

"В Литве расследуются девять уголовных дел, в Литве находятся 12 подозреваемых", — сообщил главный прокурор Управления по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбелис.

По его словам, основной квалификацией преступного деяния является участие в деятельности преступного сообщества и руководство им, за что лидерам группы грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также расследуются контрабанда, хранение наркотиков в очень крупных размерах, в расследовании есть несколько эпизодов незаконного обогащения.

Директор Европола Катрин де Болле отметила, что в ходе международной операции были арестованы 44 человека, подозреваемых в принадлежности к преступным группировкам повышенного риска.

Власти заявили, что международная преступная сеть действовала в Европе, Южной Америке и Австралии.

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