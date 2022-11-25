На рынках литовского взморья пахнет корюшкой: сколько она будет стоить в этом году

ru.DELFI.lt

На новом рынке в Клайпеде корюшка была в продаже уже на прошлой неделе. Неделю назад как раз и началась ловля этой рыбы в Балтийском море. В Куршском заливе корюшку ловят с середины октября. У берегов Клайпеды корюшка в этом году появилась на несколько недель раньше, чем в прошлом году, пишет Vakarų ekspresas.

На Новом рынке корюшка появилась 18 ноября, неделю назад. Директор рынка Вячеслав Карманов пошутил, что в этом году корюшка - важный стратегический товар национального масштаба. Килограмм корюшки стоит 8,99 евро. Карманов сказал, что в прошлом году корюшка на рынке появилась на 2-3 недели позже. Если погода не изменится, будет по-прежнему холодно, рыба будет. По словам Карманова, большой популярностью корюшка, как и селедка, пользуется перед Рождеством. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!