В Вильнюсе вооруженный ножом мужчина в маске напал на малолетнюю девочку

В социальных сетях распространяют видео, на котором малолетняя девочка рассказала о нападении - на ребенка около Жверинского моста напал мужчина в маске и с ножом в руках, он зажал девочке рот и угрожал убийством.

"Он напал на меня, угрожал ножом. Сказал, что если я буду говорить или двигаться – убьет меня", – рассказала девочка.

По ее словам, мужчина был в черном, лицо у него было закрыто маской или шарфом, под мышкой он держал какую-то синюю коробку.

Девочка рассказала, что нос у мужчины был поцарапан.

Девочку спас случайный прохожий. Он спросил у мужчины: "Что вы делаете?" Он предложил девочке проводить ее домой, но она убежала, а дома рассказала о нападении маме.

По данным полиции инцидент произошел в 17.30 ч., девочка возвращалась из детского центра занятости.

Полиция ищет подозреваемого.

Позже сообщивший о происшествии мужчина поделился в сети еще одним видео. Предполагают, что человек на видео может располагать ценной для следствия информацией.

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