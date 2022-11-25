Зеленский в Каунасе: перед лицом войны в Украине мы видим Европу, борющуюся за свои ценности

BNS ru.DELFI.lt

Перед лицом войны в Украине мы видим единую Европу, которая борется за собственные ценности, заявил президент этой страны Владимир Зеленский.