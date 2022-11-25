В Вильнюсском районе в ДТП погиб человек

В Вильнюсском районе, на дороге Вильнюс-Утена, около хутора Пранцишконис, произошло трагическое ДТП.

Департамент полиции сообщил, что 24ноября, около 23 ч. автомобиль Land Rover Defender съехал с дороги и перевернулся. В ДТП погиб пассажир.

ДТП произошло на Молетском шоссе, в 20 км от Вильнюса. Столкнулись тягач и внедорожник. После столкновения тягач съехал с дороги, а прицеп перевернулся и перегородил путь другим автомобилям.

Водитель тягача рассказал журналисту портала, что ДТП произошло, когда прицеп его тягача стал скользить, машина потеряла управление.

Мужчина заметил, что водитель ехавшего в сторону Вильнюса внедорожника выехал на встречную полосу. По словам очевидцев, внедорожник развернуло минимум один раз и он врезался в прицеп.

Водитель Land Rover Defender сам выбрался из машины. Врачи увезли его в больницу. Сообщается, что жизнь ему спас ремень безопасности и воздушная подушка. Пассажира вытащили пожарные-спасатели, но он уже был мертв.

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