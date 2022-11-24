Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене информировала, что пожар в Тельшяй, на ул. Статибининку, начался в 13 ч.
Открытым пламенем горел ангар со старыми автомобилями и запчастями. Часть автомобилей пожарным-спасателям удалось эвакуировать.
На месте происшествия работали 7 экипажей пожарных.
В 13.50 ч. жителей на мобильные телефоны выслали сообщения о загрязнении воздуха. Людям рекомендовали закрыть окна и не выходить из дома.
В 14.30 ч. пожар был локализован, распространение огня было остановлено.
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