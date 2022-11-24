МИД Литвы: популярная в России певица Лобода будет включена в список нежелательных лиц

Популярная в России украинская певица Светлана Лобода, планировавшая концертный тур по крупным городам Литвы, будет добавлена ​​в список нежелательных в Литве лиц, подтвердила BNS представитель министра иностранных дел Паулина Левицките.

"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон грата", - сообщила BNS пресс-секретарь Габриэлюса Ландсбергиса.

Как сообщил BNS министр культуры Симонас Кайрис, эта исполнительница является гражданкой Украины и в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей не запрещен въезд в страну автоматически.

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"Поскольку речь идет об организаторе частных мероприятий, частных пространствах, единственный выход - рассмотреть, не добавить ли такого человека в список нежелательных лиц в Литве", - сказал BNS министр.

Пожалуй, одна из самых популярных российских певиц последних лет запланировала в Литве четыре концерта на конец ноября и начало декабря: в Паневежисе, Шяуляй, Клайпеде и Вильнюсе.

Как сообщает LRT, певица вела активную концертную деятельность в России после оккупации Россией Крыма, а в 2015 году также пела 9 мая на мероприятии, посвященном победе Советского Союза во Второй мировой войне.

По информации LRT, после начала интенсивных боевых действий в феврале этого года певица уехала на Запад, хотела выступить на благотворительном мероприятии в Латвии, посвященном поддержке Украины, но организаторы ей не разрешили.

Кайрис говорит, что эта исполнительница вызывает риск с учетом ее прежней позиции в отношении России.

"Однозначно - всегда вызывает (риск - BNS). Потому что, если иметь в виду роль Литвы в плане войны, понимать значительную часть украинцев, общество, естественно, что этот вопрос не может пройти как-то тихо", - сказал он, добавив, что решение должно быть принято еще до концертов Лободы в Литве.

При этом он подчеркнул, что выступления Лободы в Латвии были отменены самими организаторами некоторых мероприятий, и призвал представителей этого бизнеса в Литве последовать примеру коллег, если возникают сомнения по поводу отношения исполнителей к российской агрессии.

"Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют, что такое лицо, которое представляет определенные риски, может в любой момент попасть в список — уже есть и такая судебная практика. И тогда они тоже рискуют своими инвестицияими, мероприятием, а государство будет на стороне правого", - сказал Кайрис.

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