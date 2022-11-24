Президент: Литву не устраивает предложенный ЕК потолок цен на газ

Президент Гитанас Науседа заявил, что его не устраивает представленное на этой неделе Европейской комиссией (ЕК) предложение относительно верхнего предела цен на природный газ.

"Пока что решение, которое было предложено, не устраивает, потому что оно не поможет защититься даже в плане этого пика, имевшего место в прошлом. Условия установлены таким образом, что воспользоваться ими крайне сложно", — заявил Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вильнюсе.

На этой неделе ЕК предложила установить потолок цены на газ в 275 евро за мегаватт-час (МВтч) для сделок ближайшего месяца на газовом хабе TTF (Нидерланды).

Эксперты отмечают, что активация такого верхнего предела маловероятна — даже на пике цен на газ в конце августа потолок в 275 евро превышался всего несколько дней подряд.

"Наверное, лучшим показателем было бы то, что после решения Европейского совета цена на газ на рынке снизилась бы, и это было бы положительно воспринято рынком. Между тем на последние предложения, которые были положены на стол, рынок, к сожалению, отреагировал не так оптимистично, как на на решение Европейского совета", - сказал Науседа.

"И для меня это сигнал, показатель того, что нам еще нужно искать более эффективные способы помочь странам-членам пережить предстоящую трудную зиму", — добавил глава государства.

Он выразил надежду, что предложения ЕК будут улучшены на внеочередном заседании Совета министров энергетики Европейского союза, которое состоится в четверг.

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