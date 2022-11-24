Опрос: отношение литовцев к рождественским елкам зависит от возраста

Неумолимо приближается декабрь, вечера с каждым днем становятся все длиннее, поэтому хочется создавать уют и хорошее настроение, готовиться к Рождеству. Опрос показал, что к праздникам дома украшает большинство респондентов – целых 97% жителей Литвы. Правда, способ украшения и использование декораций зависит от возраста людей.

"Какое главное украшение бывает у вас дома?" – такой вопрос компания Lidl Lietuva задавала жителям Литвы (опрос по заказу Lidl Lietuva провела компания Norstat).

Жители могли выбирать несколько вариантов. Результаты опроса показали, что самый популярный атрибут праздника – живая елка.

"Это не было неожиданным результатом, живая елка - настоящий символ Рождества. Ее дома наряжают 43% участников опроса. Далее в списке фаворитов идет искусственная елка, ее украшает каждый третий житель Литвы, а каждый четвертый украшает еловые лапы", – сказала представитель Lidl Lietuva Кристина Мажейките.

Данные опроса показали разницу поколений. В возрастной группе 18-24 лет лидирует искусственная елка. Ее украшает каждый второй молодой человек.

"Можно гадать, что лежит в основе такого решения - финансы или забота об окружающей среде, желание снизить масштабы потребления", – сказала Мажейките.

Результаты опроса показали, что люди старшего возраста используют больше украшений. Особенно это касается людей из возрастной группы 45–64 лет, тут результаты общего украшения дома превысили 100% и составили 128 и 129%.

"Это показывает, что люди старшего возраста не выбирают что-то одно, а украшают, например, и живую елку и еловые лапы", – объяснила Мажейките.

Люди старшего возраста не только используют больше украшений, но и больше радуются праздникам: на вопрос "Что вас больше всего раздражает в праздники?" люди старше 45 лет в два раза чаще выбирали вариант "Ничто не раздражает", чем более молодые респонденты.

"Такие результаты заставляют задуматься - стоит брать пример с людей старшего возраста, украшать дом и меньше проявлять недовольство", – советует Мажейките.

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