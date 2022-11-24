Спикер Сейма Литвы: Россия пытается реализовать то, что не смогла сделать во время Голодомора

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен начала пленарное заседание парламента в четверг, призвав политиков почтить память жертв Голодомора, искусственно спровоцированного в Украине голода 90 лет назад.

Она призвала иностранные парламенты и международные организации последовать примеру Литвы и признать Голодомор и нынешние военные действия Российской Федерации геноцидом украинского народа и добиваться, чтобы Россия ответила за осуществление военного геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

По словам В. Чмилите-Нильсен, нынешние военные преступления России в Украине – это последовательная и планомерная политика агрессора, которой она явно стремится к тому, что не смогла в полной мере реализовать во время Голодомора. По мнению главы парламента, не позволяя Украине экспортировать зерно в страны, которым не хватает продовольствия, Россия лишний раз доказывает, что выбирает для достижения геополитических целей один и тот же тактический и политический инструмент – голод. А еду, как и все остальное, превращает в оружие.

"В 1932-1933 гг. преднамеренно созданный искусственный голод на Украине был садистским планом Сталина по уничтожению украинской идентичности и физическому уничтожению крестьянства, интеллигенции, которые могли бы восстановить государственность и независимость Украины. Существует множество свидетельств того, что советская власть преднамеренно конфисковывала зерновые культуры и наглухо закрывала свои границы, чтобы украинцы не спаслись от голодной смерти. Архивные документы также свидетельствуют о том, что в то время, когда на территории Украины свирепствовал голод, Советский Союз экспортировал зерно за границу", - сказала председатель Сейма.

По ее словам, хотя Голодомор унес миллионы невинных жизней, власть СССР десятилетиями официально отрицала эту трагедию. По словам главы парламента, Россия сейчас использует тот же метод отрицания очевидного.

"Мир тогда закрыл глаза и проигнорировал преступления Сталина. Сегодня международное сообщество обязано как минимум памятью и соответствующей политической оценкой", - сказала В. Чмилите-Нильсен, призвав последовать примеру Литвы, которая одной из первых признала Голодомор геноцидом украинского народа.

"В 2005 году Сейм принял заявление, в котором прямо назвал, что сталинский режим тоталитарного коммунизма в 1932-1933 гг. осуществлял преднамеренный, тщательно спланированный геноцид украинского народа. Сейм еще раз напомнил об этом в этом году, когда 10 мая единогласно принял резолюцию о признании действий Российской Федерации в Украине геноцидом и призвал к созданию Специального международного уголовного трибунала для расследования преступления российской агрессии", - напомнила В. Чмилите-Нильсен.

25 ноября спикер Сейма В. Чмилите-Нильсен примет участие в мероприятии Литовского центра исследований геноцида и резистенции и посольства Украины в Литве, посвященном памяти жертв Голодомора, на котором зажечь свечи памяти она пригласила и членов Сейма.

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