Депутат литовского парламента: хочу обратиться к "черной наговорщице"

В четверг на заседании парламента Литвы представитель Движения либералов Викторас Пранцкетис перед всеми собравшимися в зале депутатами обратился к "черной наговорщице".

"Мое заявление называется "наговорщица". Я не могу поверить вопросу журналистов, который был задан во вторник после заседания. По словам журналистки, представитель оппозиции сказала, цитирую, что "сегодня Пранцкетис слишком активный, вероятно, он пьян, потому что в парламентской столовой уже продают алкоголь".

Мне перед камерами пришлось оправдываться, доказывать, что я не пьян. Я не хочу оправдываться, поскольку я - невиновен. Пусть оправдываются виновные", – сказал Пранцкетис.

По его словам, поскольку его "очернили" он хочет обратиться к "черной наговорщице".

"Станьте белой, обвиняйте и предавайте огласке плоды своей черной фантазии, чтобы не чернили всю оппозицию", – сказал Пранцкетис.

По сведениям ru.Delfi.lt, это заявление может быть обращено к представителю фракции регионов Агне Ширинскене. Она говорила порталу, что во вторник Пранцкетис вел себя необычно.

"В тот вечер он был очень активным, много ходил, разговаривал, жестикулировал", – сказала депутат.

По ее словам, это заметили и СМИ, которых удивило поведение Пранцкетиса – "за все эти годы я его таким ни разу не видела".

"В чем дело, сложно сказать: может, человек рад бюджету, или его какая-то муха гиперактивности укусила, или причина в чем-то другом, но у меня нет алкотестера. (…) То же самое могу и сейчас повторить - поведение было нехарактерным, а спектр причин может быть самым разным. И, насколько я знаю, там немало коллег так выглядели", – сказала Ширинскене.

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