При обновлении многоквартирных домов будут финансировать средства для сохранения стрижей

В среду правительство Литвы одобрило поправки к программе об обновлении (модернизации) многоквартирных домов, которые позволят жилтовариществам получить финансирование и на оборудование искусственных мест гнездования. Цель таких действий - сохранение популяции черных стрижей, гнездящихся в домах.

"В нашей стране стриж целиком и полностью зависит от людей, он гнездится в разных щелях в конструкциях зданий или в скворечниках. Поэтому в ходе реновации домов мы должны сохранить этих птиц", – призвал советник министра охраны окружающей среды Марюс Чепулис.

В список финансируемых государством средств обновления домов включили новый пункт – оборудование мест гнездовья для стрижей и птиц других видов – выдать кредит на это, чтобы сохранить места гнездования.

Стрижи похожи на ласточек, в природе они гнездятся в расщелинах скал, а в Литве, где нет скал, - в щелях конструкций разных зданий, часто над окнами последних этажей. В ходе реновации эти полости закрывают изоляционными материалами, уничтожая места гнездования стрижей.

Инспекторы охраны природы отмечают, что места гнездования этих птиц нельзя уничтожать с мая (когда стрижи прилетают в Литвы) по август (в августе птицы покидают Литву). Это надо учитывать при планировании реновации домов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!