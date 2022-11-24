Операторы мобильной связи обеспокоены: заканчиваются комбинации цифр номеров

Операторы мобильной связи в Литве обеспокоены в связи с тем, что заканчиваются комбинации цифр номеров. Ответственные ведомства успокаивают – дефицит не грозит, поскольку в стране помимо нынешней комбинации из 7 цифр появляется 12-цифровая, ее будет использовать только оборудование для интернета вещей. Однако эксперты напоминают – полученный с SIM-картой номер не бесплатный и не вечный, а при покупке нового стоит посмотреть, какой у него срок годности, пишет madeinvilnius.lt.

В Литве мобильный номер состоит из комбинации 7 цифр. По данным Литовской службы регулирования связи (ЛСРС), из 10 млн. имеющихся номеров оператором уже передано больше 9 млн.

Представитель компании Telia Эгле-Соната Падагайте сказала, что если 10 лет назад казалось, что такого количества номеров хватит надолго, то нынешние тенденции показали, что ситуация нуждается в решениях.

"Телефонные номера до сих пор быстро "съедали" "умные" датчики, камеры наблюдения и другие решения интернета вещей (IoT), для которых использовали SIM-карты с индивидуальным номером. Быстро номера исчезают и потому, что в Литве живуче представление, будто номера SIM-карт, которые продают без паспорта, не имеют ценности, и их количество – бесконечно. Это привело к тому, что количество телефонных номеров в Литве в 3 раза больше числа жителей в стране", – сказала Падагайте.

Однако лежащие в шкафчике номера не вечные. Если их не используют, со временем номер передают другому пользователю. Это особенно важно для SIM-карт, которые продают без паспорта.

"В Литве такие карты можно купить в любом магазине безо всякой регистрации, поэтому люди принимают это как само собой разумеющееся. Новые SIM-карты покупают как одноразовые, например, для продажи вещей, когда человек не хочет указывать свой основной номер. После этого такие карты сразу выбрасывают", – сказала Падагайте.

Чтобы такие номера не оставались неприкосновенными, для них введен срок годности. Все операторы указывают на пакете срок годности карты, обычно - два года, чтобы защититься от краткосрочного использования и хранения карты в шкафчике.

Конечно, если человек постоянно пополняет счет такой карты, она служит дольше, все время, пока ее активно пополняют. Например, карты Ežys, если их не пополнять, действуют месяц, если внести на счет 1 евро, срок действия продлевается на месяц, если в нести 2 евро – на два месяца, а на 3 и больше евро - на три месяца.

Однако после того как истек срок годности номера, этот номер сразу же другому клиенту не передают. В соответствии с законом, если клиент отказался от договора (прекратил его действие), то номер хранят 90 дней, в это время человек может вернуть себе номер. Через 90 дней карту с этим номером, можно использовать как "чистую".

Жителям не стоит беспокоится из-за нехватки номеров, поскольку Служба регулирования связи облегчила операторам процедуру выдачи номеров и ввела новые номера для приборов, связанных с использованием интернета вещей. Для этого будут использоваться номера из 12 цифр.

Представитель СРС отметила, что номера мобильных телефонов принадлежат не операторам, а государству.

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