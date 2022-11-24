Херсонский депутат: есть большой общественный запрос на то, чтобы предатели понесли ответственность

Херсон официально деоккупирован уже почти две недели. Что сейчас происходит в городе, где отступающие российские войска разрушили всю критическую инфраструктуру и продолжают обстрелы? Об этом ru.Delfi.lt рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Несмотря на отступление, россияне продолжают обстреливать оставленный Херсон с левого берега Днепра. В последние дни участились миномётные и ракетные атаки самого города и близлежащих к побережью населённых пунктов – Берислава, Токарёвки, Дарьевки. Ракеты попадают в жилые дома, ежедневно гибнут мирные жители.

“Это обычное поведение террористической организации. Россия – это страна-террорист”, – заявил Сергей Хлань.

На остальной территории Украины российские войска целенаправленно бьют по объектам инфраструктуры. Но случай с Херсоном особый: всю критическую инфраструктуру оккупанты взорвали и заминировали ещё до отхода.

“Херсон обесточен с 6 ноября, – рассказал наш украинский собеседник. – Были взорваны абсолютно все распределяющие узлы Херсоноблэнерго, насосная станция управления Херсонского водоканала, телевышка в центре города, Херсонская ТЭЦ”.

Только сейчас Херсон начинает возвращаться к нормальной жизни, хотя до сих пор не удалось подать электричество в город. Работы ведутся круглосуточно, и энергокомпании заверили, что в течение недели в Херсоне начнёт появляться свет, вода и заработает водоотведение и канализация.

В городе постепенно восстанавливается мобильная связь, появляется интернет через спутники Starlink, открываются магазины украинских торговых сетей. Начинают работы АЗС, открылись отделения банков и Укрпочты. Город постепенно оживает, подтвердил Сергей Хлань.

Тем временем Россия ведёт хаотический обстрел жилых домов и частного сектора, где проживают люди. Учитывая ситуацию в городе, украинские власти предложили жителям временную эвакуацию в другие области Украины – в первую очередь женщинам с детьми и людям преклонного возраста. Сейчас составляются списки желающих временно покинуть город. Но никакого принуждения нет, это добровольная эвакуация, подчеркнул депутат.

На всей деоккупированной территории проводятся стабилизационные мероприятия: СБУ и Государственное бюро расследований выявляют коллаборантов, не успевших убежать вместе с отступающими войсками, также был задержан переодетый в гражданское российский военный. Создан чат-бот, где жители могут подать заявление и дать свидетельские показания по коллаборантам, которые сотрудничали с российской властью и помогали в проведении фейкового референдума.

“Есть большой общественный запрос на то, чтобы предатели обязательно понесли ответственность за свои действия, – отметил Сергей Хлань. – 8,5 месяцев оккупации, пыток, незаконных задержаний не пройдут бесследно, каждый [виновный] понесёт ответственность”.

Мрачная сторона расследований – обнаружение захоронений российских солдат, трупы которых оккупанты просто сжигали. Хлань рассказал, что на Лиманском направлении войска РФ использовали даже передвижные крематории для своих погибших. А в районе Новой Каховки и Таврийска местные жители слышали стоны в местах массовых захоронений: тяжелораненых закапывали вместе с погибшими.

Не менее жестоко оккупанты обходились и с местными жителями. Херсонский депутат рассказал, что практически в каждом отделении полиции были организованы пыточные. В оккупированном городе работала система доносов наподобие сталинской, поэтому незаконные задержания, пытки и убийства граждан приобрели массовый характер.

Несмотря на отступление российских войск из Херсона, Россия продолжает жить в собственной параллельной реальности: так, Минюст РФ зарегистрировал в Херсонской области российскую прокуратуру, казначейство и пенсионный фонд.

“В Херсоне ещё не сорвали все билборды с надписями “Россия здесь навсегда”, – добавил наш собеседник. – Сейчас россияне перенесли столицу “Херсонской области” в Геническ. Там они и создают эти фейковые прокуратуры, администрации и т.д. Геническ – самая дальняя точка Херсонской области, практически на границе с аннексированным Крымом. Оккупанты разместились там и думают, что им будет безопасно, что туда не будут доставать наши артиллерийские системы. Но их точно не будет на территории Украины, мы их выгоним за пределы нашей страны”.

Сергей Хлань уверен, что ВСУ освободит все оккупированные территории, включая Крым. “Все территории Украины должны вернуться под украинское законодательство и украинский флаг”, – подчеркнул депутат.

Разговор о Херсоне был бы неполным без упоминания знаменитого енота. Есть даже заявления российских пленных, которые просят обменять их именно на херсонского енота. Сергей Хлань отмечает, что енот стал таким же символом Херсона, как арбуз. Появился и третий новый символ – херсонские раки. Оккупанты, переправляясь через Днепр, массово тонули, поэтому в Херсоне говорят, что местные раки будут очень большими.

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