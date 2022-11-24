Сеть Rimi представила график работы на праздники: будут открыты "дежурные" магазины

Если в прошлом году перед Рождеством большая часть магазинов сети Rimi работала дольше, чтобы обеспечить клиентам безопасность во время карантина, то в этом году вернутся к обычному графику.

Как и в прошлом году 25 декабря не будут работать ни физические магазины Rimi, ни электронный магазин Rimi.lt, а 1 января 2023 года будут работать "дежурные" магазины. 1 января продукты можно будет заказать на дом с 13 до 18 ч. или забрать в "дежурных" магазинах.

Все магазины Rimi 24 декабря закроются в 20 ч., а 26 декабря откроются с 9 ч., а закроются в 20 ч.

31 декабря все магазины Rimi будут работать до 21 ч., а 1 января 2023 г, будут "дежурить" 28 магазинов (11 из ни - в городах) - с 10 до 18 ч. Заказать продукты на дом через Rimi.lt в этот день можно с 13 до 18 ч.

1 января с 10 до 18 ч. будут работать следующие магазины:

Алитус, ул. Науёи, 7E-1;

Каунас, пр-т. A.Юозапавичаус, 11,

Каунас, пр-т Саванорю, 346,

Каунас, ул. Балтиёс, 58;

Клайпеда, ул. Дангаус, 34,

Клайпеда, пр-т Тайкос, 139,

Клайпеда, пр-т Тайкос, 64,

Клайпеда, ул. Лепойос, 27,

Клайпеда, ул. Нидос, 1;

Паланга, ул. Малуно, 10;

Мажейкяй, ул. Жемайтиёс, 38;

Паневежис, ул. Клайпедос, 82;

Шяуляй, ул. Гягужю, 30;

Тельшяй, ул. Плунгес, 4;

Тракай, ул. Витауто, 90;

Укмерге, ул. Витауто, 60;

Вильнюс, ул. Шяурес, 37,

Вильнюс, ул. Жирмуну, 64,

Вильнюс, ул. Кедру, 4,

Вильнюс, ул. Атейтес, 91,

Вильнюс, ул. Видуно, 4,

Вильнюс, ул. Ерузалес, 4,

Вильнюс, ул. Зарасу, 5A,

Вильнюс, ул. Павильнёню, 22,

Вильнюс, ул. Архитекту, 19,

Вильнюс, ул. Диджёи, 28,

Вильнюс, ул. Пилес, 10,

Вильнюс, пр-т Гедиминаса, 10.

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