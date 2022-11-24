Депутат зарегистрировала поправку к закону о сексе без согласия: наказание в виде 3 лет лишения свободы

Представитель правящей Партии свободы Моргана Даниэле в четверг зарегистрировала поправки к Уголовному кодексу (УК), в которых предлагается ввести характеристику полового насилия. По словам политика, это должно гарантировать более эффективную защиту жертв сексуального насилия.

Сейчас, в соответствии с УК, "если человек угрожает применить насилие или психологическое насилие и пользуясь зависимостью человека заставляет его вступить в половую связь или иным способом удовлетворить половую страсть, то ему грозит арест, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет".

Даниэле предлагает дополнить это определение и предусмотреть арест или лишение свободы за секс по принуждению, если другое лицо ясно и добровольно не выразило своего согласия.

"Ясно выраженное согласие - это добровольный выбор и участие в сексуальных отношениях или другого рода сексуальных действиях, выраженное словами или внешне заметным, недвусмысленным поведением, которое очевидно в конкретной ситуации и контексте.

Добровольное согласие - это согласие на участие в сексуальных отношениях или других сексуальных действия на добровольной основе. Согласие не считается добровольным, если: оно получено под воздействием психологического и(или) экономического насилия, если пользуются зависимостью человека, если есть заблуждение относительно личности конкретного лица, характера действия или его назначения, если согласие дал кто-то другой, а не сам человек, если есть момент обмана или неожиданности", – сказано в документе.

В нем также указано, что этот перечень не является исчерпывающим: "В ходе судебного разбирательства могут быть установлены и иные обстоятельства".

Даниэле убеждена, что эти поправки к УК сформируют ясную позицию государства - любые сексуальные действия без согласия недопустимы. Кроме того, что появится больше людей, которые смогут заявить о сексуальном насилии, вместе с тем – появится больше выясненных преступлений против свободы сексуального самоопределения человека и его неприкосновенности.

Также надеются, что такие поправки помогут отпугнуть от совершения преступлений.

Оппоненты поправок указали, что трудно доказать факт добровольных действий, якобы для этого нужно письменное согласие или свидетели, заверение документа у нотариуса. Они также считают, что для того, чтобы больше людей информировали о сексуальном насилии, нужно больше просвещения и информации, чтобы люди понимали, что такое насилие. Для этого не надо править УК.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!