В Литву поступят еще 50 бронированных внедорожников JLTV

Еще пятьдесят бронированных внедорожников в JLTV прибудут в Литву в четверг, сообщил в среду министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Ко Дню Армии наши военные получают серьезный подарок - завтра в Литву прибудет вторая партия из 50 бронированных внедорожников JLTV. Они пополнят уже находящиеся на вооружении армии 50 единиц этого типа вездеходов. Так мы становимся более мобильными, а врагу будет труднее навредить", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, большинство внедорожников новой партии будет иметь станцию дистанционного управления Crows, которая позволит наводчику управлять крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом изнутри бронированного внедорожника.

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"Дневная и тепловизионная камеры, а также лазерный дальномер сделают мощный пулемет еще более эффективным", — писал Анушаускас.

Литва надеется, что максимум к 2025 году общее количество бронированных внедорожников достигнет 500.

Контракт о закупке 200 американских бронированных внедорожников JLTV за 145 млн. евро Литва подписала в ноябре 2019 года, но продлила его в октябре этого года, увеличив количество закупаемых у Oshkosh Defense машин до 500.

Таким образом, окончательная стоимость сделки составляет около 334 млн евро, из которых около 5% средств будут выделены из американских фондов помощи. В эту сумму входят внедорожники, вооружение, связь, средства наблюдения, обучение личного состава, инструменты и двухгодичный пакет запасных частей. Приобретаемые внедорожники имеют башни и вооружены 12,7-мм пулеметами M2 QCB.

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