Заявления Inter RAO Lietuva, Lifosa и других компаний по санкциям будут пересмотрены

Суду предстоит пересмотреть заявления обанкротившегося поставщика электроэнергии Inter RAO Lietuva, подконтрольного российскому энергетическому гиганту "Интер РАО, Кедайняйской компании по производству фосфорных удобрений Lifosa и еще четырех компаний об исключении их из списка подсанкционных компаний.

16 ноября Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) обязал Вильнюсский окружной административный суд еще раз рассмотреть жалобы всех компаний.

Помимо двух упомянутых компаний, указы Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), включившие их в список подсанкционных компаний, жаловалась также компания грузоперевозок и агентирования судов Eurochem Logistics Internationa, литовское отделение российской компании СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания - BNS) SUEK Baltic, компания Vydmantai wind park группы Inter RAO Lietuva, производитель удобрений PhosAgro Baltic.

По данным СРФП, различные ограничения также применяются к компании по торговле минеральной водой IDS Borjomi Europe, поставщикам металлопродукции BMZ-Baltija, компаниям Faberlic Baltija, EM System, EM Idustry, Amkodor Baltic, TT Baltics, Juru laivybos registras, Belintertrans Baltic и MTZ Traktorius.

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