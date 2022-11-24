С уходом Германии из миссии ООН в Мали Литва намерена сделать то же самое

В связи с тем, что Германия приняла решение вывести свои войска из Мали в 2024 году, Министерство обороны Литвы заявило, что больше не сможет участвовать в миссии, возглавляемой Организацией Объединенных Наций (ООН). Об этом в среду сообщил портал литовской национальной телерадио-вещательной компании LRT.

"Мы пришли вместе, и мы уйдем вместе — после того, как Германия выведет свой военный контингент из Мали, Литва не сможет продолжать участие в операции MINUSMA на таком же уровне", — заявили в литовском МИД.

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Как сообщает LRT, Литва направила 42 военнослужащих в миссию ООН по стабилизации и поддержанию мира. Литовские военные служат вместе со своими немецкими коллегами, их задача - защищать военную базу. Страна направила еще пять военнослужащих в командный пункт миссии ООН.

"Скорее всего, большая часть литовского контингента будет выведена вместе с немецкими военными. В ближайшее время мы продолжим интенсивный двусторонний диалог с Германией, но какие-либо решения будем принимать только после согласования с нашими партнерами", - говорится в сообщении.

Нынешний мандат литовской миссии истекает 31 декабря 2023 года.

Во вторник Берлин заявил, что прекратит свое участие в миссии в мае 2024 года и в ближайшие годы начнет постепенный вывод военных.

Операция ООН MINUSMA проводится в западноафриканской стране Мали с 2013 года. Она направлена на стабилизацию ситуации в стране, поддержку реализации переходного плана действий, защиту гражданского населения, поощрение и защиту прав человека, организацию оказания гуманитарной помощи, сохранение культурного наследия и на содействие обеспечению правосудия на национальном и международном уровнях.

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