Вице-министр ИД в Киеве: Украина своей волей защищаться и твердостью уже доказала, что она – это Европа

ELTA ru.DELFI.lt

На этой неделе вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене находится с визитом в Украине. Вице-министр прибыла в Киев вместе с женской делегацией стран Европы из Австрии, Хорватии, Латвии, Лихтенштейна, Румынии и Германии, чтобы выразить солидарность с Украиной и ее народом, которые с 2014 года мужественно борются с российской агрессией. Встречи делегации женщин министров и вице-министров европейских стран с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и заместителем председателя Еленой Кондратюк проходили в подвале Верховной Рады, так как во время встречи российские агрессоры атаковали одну из киевских электростанций.