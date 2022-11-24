Что стоит за решением ЕП признать Россию "государством-спонсором терроризма" и какова роль представителей Литвы?

Накануне Европарламент во время пленарного заседания в Страсбурге принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма". К каким последствиям приведет это решение, кто отказался поддержать проект и как голосовали евродепутаты из Литовской Республики, выяснял ru.Delfi.lt.

"Преднамеренные атаки и зверства, совершенные Российской Федерацией в отношении гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к террористическим актам против населения Украины и представляют собой военные преступления", – сказано в резолюции.

Символический шаг

Так принятый абсолютным большинством евродепутатов проект резолюции охарактеризовал депутат ЕП, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Он руководил разработкой этого документа.

"Теперь дело за ЕС и государствами-членами – чтобы за резолюцией последовали адекватные последствия, включая начало всеобъемлющей международной изоляции России", – написал он в Twitter по итогам заседания.

Кубилюс – член крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии.

Позже в разговоре с Euronews он пояснил, что у ЕС "нет такого регулирования, как, например, у американцев, у которых действует специальный закон в отношении государств-спонсоров терроризма с четкими последствиями. С другой стороны, мы говорим, что Россию нужно изолировать всё глубже и глубже, пока она использует такого рода террористические средства".

С другой стороны, решение Европарламента – серьезный политический сигнал. Таким образом, евродепутаты призывают ЕС и входящие в него страны разработать правовую основу для обозначения стран – спонсоров терроризма и государств, прибегающих к терроризму.

"Это повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер против Москвы и будет иметь глубокие ограничительные последствия для отношений ЕС с Россией", – говорится на сайте Европарламента.

ЕП призывает ЕС к дальнейшей международной изоляции России, в том числе в Совете Безопасности ООН, а также сокращению дипломатических связей с РФ и запрету учреждений, которые связаны с российским государством и распространяют пропаганду по всему миру.

Что подразумевает собой изоляция?

Помимо призыва изолировать РФ на уровне международных организаций, Европарламент считает, что страны-члены ЕС и партнеры сообщества должны продолжить сворачивание дипломатических отношений с Россией. По мнению большинства евродепутатов, контакты с официальными представителями РФ должны быть сведены "к абсолютно необходимому минимуму".

Евродепутаты также призывают страны-члены ЕС закрыть и запретить связанные с правительством с Россией учреждения, такие как российские центры науки и культуры и организации и ассоциации русской диаспоры, "которые действуют под эгидой и под руководством российских дипмиссий и продвигают российскую госпропаганду в мире".

Европарламент призывает Совет ЕС включить в список террористов Евросоюза ЧВК Вагнера и 141-й специальный моторизованный полк "кадыровцев", а также другие финансируемые Россией вооруженные группы и отряды ополчения. Например, те, что действуют на оккупированных территориях Украины.

Тем не менее сама резолюция носит рекомендательный характер.

Проделана большая работа

Несмотря на то, что признание России государством-спонсором терроризма поддержало абсолютное большинство европарламентариев (494 депутата проголосовали "за", 58 – "против", 44 воздержались), все могло быть иначе.

Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, член фракции ЕП "Обновляя Европу", представляющей либералов, сообщил, что одни из крупнейших фракций ЕП – "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Зеленые – Европейский свободный альянс" – еще накануне были против формулировки о том, что Россия "государство-спонсор терроризма". Более того, соцдемы даже не хотели признавать, что "Россия использует террористические методы действия", но в последний момент их все уже удалось переубедить.

Ауштрявичюс руководил переговорами между фракциями.

"Благодарю коллег, которые после возглавляемых мной длительных переговоров между разными политическими фракциями ЕП все же решили поддержать эту резолюцию", – сказал он.

"Сегодня утром мы узнали, что Россия обстреляла ракетами роддом в Запорожской области. В результате атаки погиб младенец. На данный момент в Украине за время войны погибли свыше 430 детей – это можно было бы сравнить со школой средних размеров в Европе. Сколько еще мы можем страдать и терпимо относиться к таким действиям со стороны РФ? <...> Приняв резолюцию, Европарламент совершил очень важный шаг", – добавил политик.

Vilija Blinkevičiūtė Foto: ELTA / Marius Morkevičius

С похожим мнением выступила депутат ЕП, представляющая социал-демократов, Вилия Блинкявичюте. Несмотря на отсутствие четкой позиции внутри фракции, она голосовала за резолюцию.

"В резолюции ЕП, которую мы поддержали, отмечается, что преднамеренные нападения и зверства, совершенные российскими силами против украинского населения, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения международного и гуманитарного права равносильны терроризму и военным преступлениям. Поэтому мы, депутаты Европарламента, признаем Россию государством, которое поддерживает терроризм и использует террористические средства", – сказала она.

Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Европарламентом резолюции о признании России государством-спонсором терроризма и призвал изолировать РФ на всех уровнях. Вскоре после этого российские войска нанесли массированный ракетный удар по многим областям Украины.

Белые вороны

В Европарламенте Литву представляют 11 депутатов. Девять из них резолюцию поддержали, двое отказались. Депутат ЕП от "зеленых" Стасис Якелюнас воздержался, а Виктор Успасских – внефракционный парламентарий – не участвовал в голосовании, хотя, по словам его коллеги Расы Юкнявичене, в ходе пленарного заседания присутствовал в зале.

Успасских причины своего уклонения от голосования комментировать отказался.

"Почему я должен вам объяснять? Что, я в тюрьме сижу?" — сказал он порталу LRT.

А вот Якелюнас объяснил свою позицию.

"Путин и кремлевское правительство – террористы и военные преступники, в этом у меня нет никаких сомнений. Я родился в ссылке и знаю, что люди могут стать жертвами и заложниками тиранов не по своей вине", – написал он Facebook, добавив, что не может безоговорочно приравнивать Путина и его правительство к стране и всему российскому народу.

"Я воздержался при голосовании по резолюции, которая признает все российское государство, включая тех его граждан, которые борются против кремлевского режима, теми, кто поддерживает терроризм".

Что касается тех, кто голосовал "против" – среди них, например, все депутаты-социалисты от Болгарии и множество венгров, они объясняют свое решение нежеланием эскалации конфликта.

"В резолюции не было ни слова о мире и переговорах", – сказал лидер болгарских социалистов Петра Витанов.

"ЕС должен сделать своим приоритетом прекращения огня и установление мира как можно скорее, – говорит внефракционный евродепутат из Венгрии Балаш Хигвеи. – Главное сейчас – покончить с военным конфликтом".

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом.





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