На зажжение огней на вильнюсской елке жителей повезут бесплатные автобусы

26 ноября зажгут огни на главной елке всей Литвы на Кафедральной площади Вильнюса. В этот день с 15 до 24 часов общественный транспорт в городе будет бесплатным.

В этот день будут дольше курсировать автобусы 1G, 3G, 4G и 53 маршрута и 6 и 17 троллейбусы.

В субботу после обеда будут курсировать более вместительные автобусы 10 и 22 маршрутов и троллейбусы 2 маршрута.

С 18 до 21.30 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. T.Врублевскё, Швянтарагё и Барборос Радвилайтес.

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Если вы намерены ехать на праздник на автомобиле, то его рекомендуют оставить на стоянках "Паркуйся и езжай", а в центр ехать на общественном транспорте.

Кроме того, машину можно оставить на платных стоянках на ул. Упес, Жвяю, Майронё, Тилто, 14, Гедиминаса, 9A или. Т.Косцюшкос, 1A.

Во время праздника автобус 10 маршрута будет ходить от Зеленого моста по ул. Вильняус, Йогайлос, Пилимо, Базилиёну, М.Даукшос, Жюпроню, Субачаус, а дальше по обычному маршруту.

Автобус 11 маршрута со Жверинаса будет ехать по обычной трассе до перекрестка Паменкальнё-Пилимо-Йогайлос, а дальше по Пилимо, Базилиёну, М.Даукшос, Жюпроню, Субачаус, Майронё, а оттуда - на ул. Ужупё.

Автобус 33 маршрута будет ехать по обычной трассе до Моста Короля Миндаугаса, а далее по ул. Т.Косцюшкос, Оланду и Друёс, на Сукилелю и далее по обычной трассе.

Изменится и трасса 89 автобуса - в сторону Старого города он будет ехать до моста Короля Миндаугаса по обычной дороге, а затем ул. Т.Косцюшкос, Оланду и Друёс, на Сукилелю и далее по обычной трассе.

Расписание транспорта на 26 ноября уже можно найти на сайте www.judu.lt или узнать по номеру (8 5) 210 7050.

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