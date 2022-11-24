В скором времени водителям в Литве, возможно, придется каждых 5 лет ходить на курсы

Минздрав Литвы обсуждает новшества для водителей. Дискуссии возникли после того, как поступило предложение изменить порядок прохождения обязательных для водителей курсов оказания первой помощи. Эти курсы хотят сделать обязательными не только перед получением прав, но и каждые пять лет. Правда, эксперты эту идею поддерживают лишь отчасти, поскольку отмечают другие проблемы.

Сейчас в Литве курсы оказания первой помощи обязательны для людей, которые хотят получить права на категории AM, A1, A2, A, B1, B2 и BE. 8-часовые курсы надо пройти перед сдачей теории и практики.

Сами водители зачастую указывают, что это чисто теоретические курсы, на практике полученные на них знания применить было бы сложно. Сейчас после прослушивания курса платишь установленную сумму, ставишь подпись и все.

Pirmoji pagalba Foto: BNS

Представитель Минздрава Юлианас Галишанскис сказал: "Перемены коснулись бы большой части общества, в первую очередь водителей, поэтому их предложат только после тщательного анализа ситуации, а этого пока нет.

Согласно постановлению правительства, водители включены в список лиц, которые обязаны предоставлять первую помощь, если первыми оказываются рядом с пострадавшим. Со временем водители забывают то, чему их учили на курсах, поэтому Минздрав обсуждает возможность обновления этих знаний через определенный промежуток времени, например, каждые 5 лет. Будет ли такой порядок действенным и как его можно осуществить на практике, выяснится после дискуссий с заинтересованными ведомствами и обществом".

"В случае несчастья или травмы важна каждая минута. Если кровотечение правильно и вовремя останавливают или же делают человеку искусственное дыхание, это может спасти жизнь пострадавшему. Навыки оказания первой помощи помогают снизить смертность на дорогах и создать более безопасное окружение", – подчеркнул он.

На вопрос, нужны ли такие изменения, глава Вильнюсской станции скорой помощи Миндаугас Клюкас сказал, что сейчас такие курсы очень некачественные.

"Эти курсы просто представляют собой препятствие на пути получения прав. Люди просто платят деньги и получают справку или им дают объяснение на несколько минут и собирают подписи. Людей ничему не учат, оставляют без знаний, навыков, это вызывает возмущение", – заметил он.

По словам Клюкаса, каждый образованный человек должен уметь делать искусственное дыхание и остановить кровотечение. Но в Литве ситуация иная, лишь немногие водители умеют оказывать помощь.

Greitoji medicinos pagalba Foto: Organizacijos nuotr.

"Курсы надо проводить чаще, это так. Навыки надо развивать. Но беда в том, что большинству водителей нечего развивать, потому что они ничего не умеют. 5-летний интервал - это минимум, но лучше, чем ничего. Конечно, беда - само качество курсов, там водителей ничему не учат. Но если бы это было качественное обучение – ура, нас бы это порадовало. Чтобы получить хотя бы азы, нужно минимум 6 часов работы", – сказал Клюкас.

Эксперт в сфере безопасного движения и глава школы вождения ARV-auto Валдас Шлепикас также сказал, что прежде чем говорить о повторных курсах, надо решить проблему основных, поскольку большинство водителей сейчас на таких курсах ничему не учится.

"Конечно, важно, чтобы водители умели оказывать первую помощь, но сейчас мы говорим о дополнительных курсах – повторных, а ведь большинство толком не усвоило и азы, у него нет навыков. Сначала надо решить проблему первых курсов, а потом уже думать о том, нужно повторение каждых 5 лет или нет. Я бы сам хотел, чтобы сидящий рядом человек в случае необходимости мог оказать первую помощь или по крайней мере знал, как не ухудшить состояние, но тут у меня возникает вопрос, почему этого требуют только от водителей? Может, такими навыками должна обладать большая часть общества?", – сказал Шлепикас.

Он акцентировал, что для начала надо подумать о том, какие средства гарантируют качество нынешних курсов, без этого никакое повторение не принесет пользы.

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