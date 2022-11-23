Президиум консерваторов: партнеры по коалиции, поддержавшие льготу НДС, нарушили соглашение

Президиум правящего Союза Отечества – Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) заявил, что Партия свободы, инициировавшая льготу НДС, нарушила коалиционное соглашение, но консерваторы, возглавляющие правительство, не будут предпринимать никаких действий по этому поводу.

"Мы видим, что имеет место зафиксированное нарушение пункта 1.2 коалиционного соглашения, по которому партнеры по коалиции обязаны поддерживать политику правительства. Мы считаем, что закон о бюджете является одним из важнейших направлений политики правительства, и мы рассматриваем это как нарушение доверия между партнерами по коалиции", - заявил журналистам в Сейме лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис после заседания президиума в среду.

Он также подчеркнул, что кроме этой констатации правящие не предпримут никаких других действий в отношении предложения, инициированного партнерами по коалиции вопреки воле правительства, в результате чего бюджет потеряет около 60 млн евро дохода.

"Президиум принял решение, что никаких дополнительных санкций или действий по данному вопросу предприниматься не будет, факт злоупотребления доверием установлен, и с такой оценкой мы рассматриваем этот вопрос как закрытый", - резюмировал Ландсбергис.

Во вторник перед утверждением госбюджета на 2023 год Сейм принял предложение Партии свободы о продлении льготного 9-типроцентного тарифа НДС для сферы общественного питания до конца 2023 года вместо полугода, как планировалось правительством.

Лидер Партии свободы, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, комментируя решение президиума консерваторов, призвала не искать врагов в рядах единомышленников.

"Мы вместе преодолевали разные большие вызовы, недостатка в которых в последнее время в Литве не было, вместе мы можем свершить еще много важных дел. Я призываю не искать врагов в рядах единомышленников и сплотиться для работы. А работы ожидает очень много – от экономики, энергетики и образования, до закона о равенстве всех пар", – сказала BNS Армонайте.

За предложение Партии свободы, которая, по словам премьер-министра, открыла в бюджете дыру размером в 60 млн. евро, проголосовали 12 членов правящей коалиции из 74: два консерватора - Миколас Маяускас и Миндаугас Скритульскас, девять членов фракции Партии свободы (Каспарас Адомайтис и Эвелина Добровольская не участвовали) и либерал Андрюс Багдонас.

Лидер консерваторов заявил, что правительство стремилось к компромиссу с более мелкими партнерами по коалиции относительно льгот по НДС и возражений против этого при рассмотрении вопроса в правительстве не было.

До сих пор законом предусматривалось, что льготный тариф НДС в гостиничном секторе, ресторанном бизнесе, в сфере культуры, отдыха и спорта и услуги артистов будет действовать до конца этого года.

Правительство заняло позицию, согласно которой бессрочная льгота должна применяться к гостиницам, а к рекреационно-спортивным и артистическим услугам — на полгода, но Партия свободы предложила продлить льготу в сфере общественного питания на год.

Согласно новому положению, льготный тариф НДС в 9% в сфере общественного питания будет действовать до конца 2023 года, а для спортивных мероприятий, клубов и исполнителей — до июля.

Маяускас, не подчинившийся воле партии, покинет пост главы КБФ в Сейме

Миколас Маяускас, который не подчинился партийной воле правящего Союза Отечества - Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) поддерживать только согласованные с правительством бюджетные предложения, лишится должности главы парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ).

"Принято решение обратиться во фракцию, чтобы фракция делегировала нового председателя КБФ. Остальные решения будут приниматься в Наблюдательном комитете", - заявил журналистам после заседания президиума СО-ЛХД лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, президиум не будет принимать решения о членстве в партии, это может сделать только Наблюдательный комитет партии или сам М. Маяускас. Комитет планирует провести голосование на следующей неделе.

Президиум партии обязал членов фракции СО-ЛХД в Сейме не вносить и не поддерживать бюджетные инициативы, не согласованные с правительством.

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