Комитет по праву и правопорядку одобрил законопроект о декриминализации конопляных веществ

В среду парламентский Комитет по праву и правопорядку одобрил поправки в Административный кодекс и Уголовный кодекс, в которых предлагается декриминализовать хранение небольшого количества конопляных веществ без цели их распространения.

За проголосовали 6 членов комиссии, против – 1, воздержались 2 парламентария.

В законопроекте предусматривается, что штрафы за хранение небольшого количества препаратов из конопли без намерения их распространения составляют от 30 до 250 евро, если лицо задержано с этими веществами впервые. Между тем, к лицам, повторно задержанным с этими веществами, будет применен штраф в размере от 250 до 400 евро.

Производство, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или отправка конопли без цели его продажи или распространения в настоящее время наказывается штрафом, арестом или лишением свободы на срок до двух лет. Лишение свободы по УК не применяется, если количество вещества небольшое, по рекомендациям Минздрава – до 5 грамм.

Хранение конопли с целью распространения наказывается лишением свободы на срок от 2 до 8 лет. За большое (>500 г) или очень большое количество (>2500 г) наказание увеличивается до 8-10 и 10-15 лет соответственно. Согласно действующей судебной практике, совместное использование самокрутки марихуаны уже является распространением, и если человек делится самокруткой с несовершеннолетним, ему может грозить от 3 до 12 лет лишения свободы.

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