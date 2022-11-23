Президент Литвы: армия – незаменимый щит государства

В среду президент Гитанас Науседа принял участие в торжественном построении и параде, посвященных Дню Литовской армии. Он поздравил литовских солдат и пожелал, чтобы дорогая всем воинам присяга всегда громко и четко звучала в сердце каждого гражданина Литвы, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"Сегодня мы все вместе отмечаем День Литовской армии. Мы чтим славную историю структуры, которая на протяжении 104 лет росла и укреплялась вместе с нашей страной. Мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках защищал свободу Литвы, и тех, кто отдал за нее свою жизнь", - сказал глава страны.

Он отметил, что в эти дни Вооруженные силы Литвы вновь предстают перед нами как незаменимый щит государства. Сильный и надежный, такой же, какими были защитники нашей родины на протяжении веков.

По словам главы страны, прошли те времена, когда мы только предчувствовали опасность для Литвы и других государств региона. В феврале эта угроза приобрела совершенно иную – реальную и осязаемую – форму, говорится в сообщении.

"В то время как свирепый враг атакует и опустошает Украину, мы должны четко понимать, что наше государство тоже является мишенью имперских амбиций России. Мы должны всеми силами поддерживать Украину, потому что ее борьба – это и наша борьба.

Нет времени для сомнений. Мы должны сделать всё возможное, чтобы защитить и сохранить наследие наших предков – независимое, демократическое Литовское государство. Это – наша миссия и наша судьба", - сказал президент.

Глава страны подчеркнул, что государство все больше инвестирует в способность наших вооруженных сил вести современную войну, делает все, чтобы литовский солдат был должным образом снаряжен и обучен, уделяет много внимания коллективной обороне в нашем регионе, создает необходимую инфраструктуру и добивается постоянного присутствия сил Альянса.

"Вооруженные силы Литвы неоднократно демонстрировали свою способность действовать плечом к плечу с союзниками по НАТО, проводить совместные военные учения, международные операции и миссии. Мы также смогли убедиться в профессионализме наших военнослужащих во время чрезвычайных ситуаций и кризисов", - сказал глава страны.

Президент выразил убежденность в том, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле следующего года станет еще одним шагом на пути укрепления безопасности и коллективной обороны всего нашего региона.

По случаю Дня Литовской армии глава страны пожелал, чтобы связь между нашими военнослужащими и обществом крепла с каждым годом, а дорогая всем воинам присяга всегда громко и четко звучала в сердце каждого гражданина Литвы.

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