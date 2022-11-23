Пожар в центре Вильнюса – открытым пламенем горел дом

По Единому номеру помощи сообщили о пожаре в Вильнюсе. Горел дом.

Сообщение поступило в 12.02 ч.

Открытым пламенем горел дом на ул. Филарету. Не сообщалось были ли в доме люди.

"Когда приехали пожарные, через двери дома вырывалось пламя, горел одноэтажный дом, в нем 4 квартиры. Пожар начался в одной из квартир. На место происшествия выехали четыре машины пожарных-спасателей. В доме пострадавших не было", – сказала представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене.

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