Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00.
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С экономистом Александром Изгородиным оцениваем бюджет Литвы на следующий год, а с лидером группы "Ногу Свело!" Максом Покровским смотрим и обсуждаем новый клип музыкантов.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!