Задержание Диавары вызвало бурю в парламенте: это была вызвавшая шок спецоперация

Задержание Живиле Диавары вызвало бурю и в парламенте Литвы. Это снова вызвало разговоры о декриминализации марихуаны в Литве. Депутаты оценивают эту идею неоднозначно.

Представитель Партии свободы Моргана Даниэле сказала, что это происшествие показало "абсурдность осуществляемой политики"

"На самом деле такое происходит с 2017 года. С той лишь разницей, что сейчас это коснулось известного человека. Мы видим лицо этой борьбы со злом. Мы понимаем, что речь идет не о криминальных преступниках", – сказала она LNK.

По ее словам, действующая политика "не только не эффективна". "Это борьба с людьми, которые создают ВВП нашей стране, культурный, финансовый. И вдруг гильотина Уголовного кодекса обращается против такого гражданина. Таких людей тысячи, просто не все случаи видны.

И тут наблюдающие переживают шок, потому что понимают, что мы - Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан - страны с одинаковой политикой. И избыточное наказание там, где этого не должно быть, где это неэффективно, это стоит немалых средств и ресурсов. Мы должны понять, что человека задержали, допрашивали, вероятно раздевали. Это целая спецоперация против гражданина, который не приносит государству никакого вреда", – сказала депутат Даниэле.

Она напомнила, что о декриминализации марихуаны в Литве говорят два года, но пока напрасно, несмотря на все исследования и вердикты специалистов.

Оппозиционер Агне Ширинскене сказала, что ситуация горькая.

"Мать, у нее есть дети. Видимо, семье нужна помощь", – сказала депутат, которая не считает, что в случае с Диаварой полиция применила избыточные меры, поскольку действовала в рамках УК.

"Меры УК должны отпугивать от любого преступления - от такого, кражи и т.д. Обычно считается, что если люди видят последствия, то реже совершают противоправные действия. Если взглянуть на то, какие модели регулирования сейчас предлагают, за небольшое количество наркотиков минимальный штраф 30 евро, а в первый раз 15 евро. Согласитесь, это стоимость обеда в Вильнюсе. Это не будет отпугивать", – сказала Ширинскене.

Депутат Стасис Шедбарас сказал LNK, что он также скептически относится к вопросу декриминализации марихуаны.

В понедельник ru.Delfi.lt сообщил, что полиция задержала Живиле Диавару, одну из создателей фабрики искусств Loftas, бывшую супругу исполнителя Виктораса Диавары. Женщина провела ночь в КПЗ.

Источники ru.Delfi.lt информировали, что в руки полиции известная женщина попала 17 ноября, около 22 часов. Во внутреннем дворике на ул. Швитригайлос, в Вильнюсе, полицейские заметили женщину, которая странно себя вела.

Стражи порядка решили ее проверить. Во время частичного осмотра вещей женщины (1979 г.р.) полиция обнаружила в ее сумочке металлическую коробочку с остатками наркотического вещества растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с, вероятно, наркотическим веществом (возможно, речь идет о галлюциногенных грибах).

Женщина была задержана и закрыта в КПЗ. Ее отпустили домой около 10 ч. 18 ноября.

Начато расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ.

Подробности этого происшествия Викторас Диавара рассказал в передаче на LNK.

По его словам, произошла глупая ситуация.

"Как мы оцениваем... Есть как есть. Глупая ситуация. Я даже не знаю, что сказать. Могу сказать, что когда-то легальным было крепостное право, когда-то нормально было, что женщины не могли голосовать, что были уличные туалеты. Я надеюсь, что когда-то и реакция на такие вещи будет ненормальной. Закон есть закон. Он один для всех. Но самая ситуация...", – сказал Диавара.

"Я вообще не понял, что случилось. Человек стоял и курил, курил сигарету, подъехала полиция, провела обыск. Я понимаю, если бы курил косяк или пьяный человек бродил, нет, курил сигарету, разговаривал по телефону, подъехала полиция и обыскала. В какой мы стране живем, что за глупости? Что это такое вообще? Это нормально?

Не знаю. А ночь в КПЗ - вообще космос. Да, Живиле моя жена, я реагирую эмоционально, но в Литве люди за 0,1 г, за полграмма должны полгода судиться, atкажется, что полиции нечем заниматься", – сказал исполнитель.

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