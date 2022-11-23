Коронавирус в Литве: 313 новых случаев, один летальный исход

За минувшие сутки в Литве выявлено 313 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые коронавирусом заразилось 224 человека, второй раз - 81, в третий раз - восемь человек.

В больницах проходит лечение 101 пациент с COVID-19, из них 6 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 112,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного увеличилась и составила 15,9%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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