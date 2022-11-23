Читатель портала поделилась ценами на детские игрушки в Литве и за ее пределами

В редакцию портала обратилась женщина, которая поделилась разницей в ценах на детские игрушки в Литве

и за границей. Она искала подарки детям на Рождество и была неприятно удивлена высокими ценами в Литве.

Дети уже пишут письма Деду Морозу, стараются делать добрые дела, чтобы получить желанный подарок. Это красивые традиции, которые соблюдают во многих семьях.

Читатель Регина рассказала, что начинает поиск подарков заранее, ищет более дешевые варианты, поскольку перед праздниками цены всегда бывают выше.

В этом году в социальных сетях она увидела, что одна женщина поделилась разницей в ценах на игрушки в Литве и за границей. Та же игрушка стоила в Литве на 100 евро дороже.

"Рождественский календарь для куклы в Литве стоил 152,9 евро, а за границей... 36,99 евро. С такой разницей в цене я еще не сталкивалась. Она меня шокировала, но тогда я еще не думала об этом, потому что не искала подарки.

Сейчас меня больше всего поразили космические цены на все игрушки. Цены намного больше, чем в прошлом году. На игрушки для троих детей я в прошлом году потратила меньше 100 евро, в этом году придется потратить намного больше. Вы скажете, изменились потребности детей? Но не только. Все детские товары подорожали. Конструкторы Лего стоят не меньше 100 евро, дешевле нет, разве что плохого качества.

В магазинах очень много разных игрушек, просто мечта детей. Но родителям такие мечты сложно осуществить, а тем, кому нелегко живется – почти невозможно. Жаль, что рынок направлен против родителей, которые будут покупать, а как быть иначе?", - писала Регина.

Skaitytojos atsiųstos nuotraukos dėl kainų skirtumo Foto: Asm. albumas

Skaitytojos atsiųstos nuotraukos dėl kainų skirtumo Foto: Asm. albumas

"Цены на игрушки очень высокие, слишком высокие, если сравнивать с другими странами. Когда начинаешь искать на сайтах разных стран в интернете, понимаешь, что даже в Польше цены на 20–30 евро ниже чем у нас. Почему у нас такие ужасные цены? Почему все настолько дороже? Даже развивающие игры, я искала их для племянницы. Анатомическая кукла для изучения анатомии тела - в Литве стоит 39,95 евро, за границей 27,99 доллара, это 27,06 евро. Это нормально?

Как должны себя чувствовать родители, которые не могут подарить ребенку на Рождество обычное Лего, поскольку цены превышают все возможности. Я уже не говорю о том, что в школах и детских садах собирают деньги ан подарки. Если в прошлом году собирали по 5 евро, в этом без 20 или 50 евро не обойтись", - не скрывала сожаления читательница портала.

Skaitytojos atsiųstos nuotraukos dėl kainų skirtumo Foto: Asm. albumas

Skaitytojos atsiųstos nuotraukos dėl kainų skirtumo Foto: Asm. albumas

Skaitytojos atsiųstos nuotraukos dėl kainų skirtumo Foto: Asm. albumas

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!