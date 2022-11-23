В этом году каток откроется во внутреннем дворе Лукишкской тюрьмы.
"Неотъемлемый атрибут Рождества в Литве - каток на открытом воздухе. Лукишкская тюрьма 2.0 зимой станет центром притяжения, там будут собираться любители коньков и кёрлинга", – сообщают организаторы.
Во дворе тюрьмы будет действовать большой каток на улице, под навесом. Рядом с катком будут действовать закусочные и кафе.
Официальное время открытия катка - 18 ч. 1 декабря. Первый сеанс - бесплатный.
Каждый день будут организовываться бесплатные сеансы для детей, пенсионеров, горожан и гостей столицы. Это подарок муниципалитета, Active Vilnius и друзей катка.
Первый бесплатный сеанс каждый день будет проходить с 10:00 ч., второй с 11:15 ч. Продолжительность сеанса – 45 минут.
Бесплатно кататься могут все жители и гости столицы. Одновременно на льду могут находиться 80 человек, на бесплатные сеансы будет стоять живая очередь.
Цены и время работы
Билет на 1 человека:
взрослому – 6 €,
пенсионерам и детям до 14 лет – 4 €
Семейный билет:
2 взрослых + 1 ребенок до 14 лет – 10 €, +2 € евро за каждого дополнительного ребенка
Абонемент (10 сеансов) 50 €,
AAA Абонемент (неограниченное число сеансов) 100 €
Предварительная продажа билетов начнется с 12 ч. 23 ноября.
Билеты продают через платформу BILIETAI.LT.
Билеты можно будет купить и в кассе тюрьмы.
Прокат коньков бесплатный.
Время работы катка:
I-IV 10.00 – 22.00,
V-VI 10:00 – 23:15,
VII 10:00 – 22:00
Планируется, что каток 2.0 будет действовать до конца февраля.
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