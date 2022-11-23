Деятели искусства предлагают установить на Зеленом мосту скульптуры кошек

На Зеленом мосту в столице Литвы уже давно не обновляли скульптурные композиции. Сейчас на мосту стоит художественная инсталляция Аудрюса Амбрасаса "Знаки Зеленого моста". Художники предлагают поставить вместо нее кошек, пишет madeinvilnius.lt.

"Эрнестас и Людас Парульскисы знают, как найти путь к сердцу современного литовца: и кошки, и Египет – всем знакомы и приятны. Я был бы "за", – писала на своей странице в Facebook доктор гуманитарных наук, исследователь литовского искусства Гедре Янкявичюте.

Это были бы не простые кошки, а египетские сфинксы. В комментариях к этой записи было немало похвал в адрес этой идеи.

После того как с Зеленого моста сняли советские скульптуры, на мосту несколько раз сменяли художественные инсталляции. Сейчас на мосту стоит временно установленная композиция Донатаса Нарушиса "Семья", сменившая установленную в апреле 2019 года композицию Саулюса Паукштиса "Активатор добра мегареальности". Есть на мосту и инсталляция Аудрюса Амбрасаса "Знаки Зеленого моста", установленная в 2021 году.

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