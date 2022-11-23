ДТП в Вильнюсе: автомобиль врезался в столб, пострадали два человека

В 20 ч. на ул. Осло в столб врезался автомобиль Toyota Corolla Verso.

ДТП произошло недалеко от рынка Грюнай. Переехавший через мост ехавший в сторону центра автомобиль Toyota Corolla Verso врезался в столб с правой стороны дороги.

От удара автомобиль отскочил и остановился поперек дороги, перегородив путь другим машинам во второй полосе.

Водитель рассказал, что ехал по второй полосе. Он внезапно понял, что должен повернуть направо, резко повернул руль, автомобиль потерял управление. Машина стала скользить, врезалась в столб.

В ДТП пострадали пассажиры, один получил травму глаза, другой - руки. Обоих мужчин увезли в больницу.

По предварительным данным, травмы нетяжелые. Из-за ДТП вторая полоса была перекрыта – работала полиция, эвакуатор, стояла разбитая машина.

На дороге от Гарюнай в центр стоял затор.

Около 20 ч. автомобиль Toyota Corolla Verso убрали с проезжей части, движение было восстановлено.

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