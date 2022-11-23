Зимняя погода из Литвы не уйдет, будет холодно и ветрено

В среду погоду обусловит зона относительно высокого давления. Будет облачно, местами возможны прояснения. Больше всего прояснений прогнозируют на западе страны, на остальной территории будет пасмурно.

Особых осадков не ожидается, они возможны лишь местами, в основном на востоке страны. На большей части территории будет 0–5 градусов мороза.

В четверг ночью облачно будет по всей стране. Особых осадков не ожидается. Местами сохранится гололед. Будет дуть холодный восточный ветер. Ночью будет 1–6 градусов мороза.

В четверг днем с юга к Литве приблизится новый циклон. Будет облачно. Местами, в основном на юго-востоке, ожидаются осадки. Будет идти небольшой снег, местами дождь при минусовой температуре. Ожидается гололед. Будет дуть холодный ветер. Днем будет от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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