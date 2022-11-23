Родители мечутся по аптекам в поисках лекарств: ведомства признают, что некоторых препаратов в Литве не хватает

В Литве сложилась внеочередная ситуация: в аптеках нет некоторых детских лекарств, включая антибиотики. Поэтому родители сталкиваются с вызовом, если приходится лечить бактериальные инфекции или сбивать температуру.

Портал ru.Delfi.lt уже писал, что в аптеках нет детского парацетамола. Оказывается, нет и такой антибиотиков в виде суспензии - амоксициллина (его не поставляют с 24 октября). Об этом рассказала жительница Вильнюса Угне (настоящее имя редакции известно). Она столкнулась с проблемой, когда заболел ее 5-летний сын.

За лекарством ей пришлось ехать 50 км, потому что в столице его не было. Представители аптек и ответственных ведомств подтвердили, что проблема существует.

Угне сказала, что они с мужем просили врача выписать другой антибиотик, но врач ответил, что другие производители это лекарство не изготавливают, заменить нечем. Другие антибиотики в данном случае не подходят. Единственный выход - покупать таблетки для взрослых, делить на части, растирать в порошок и пытаться дать ребенку, предварительно смешав с водой.

"Моему ребенку такой вариант не подходит, он болеет, от всего отказывается, если что-то даешь, его тошнит. Каждый подобный прием лекарства стоил бы неимоверных усилий", – рассказала Угне.

Один из провизоров сказал Угне, что нет и лекарства от воспаления легких.

Семье удалось зарезервировать оставшееся детское лекарство в аптеке небольшого городка, за ним пришлось ехать 50 км. "Мне сказали приезжать как можно скорее, потому что звонят и другие пациенты, угрожают провизорам, требуют продать лекарство", – поделилась историей женщина.

Представители аптек подтвердили порталу, что вышеупомянутого препарата в продаже нет.

"Сейчас нарушены поставки антибиотика амоксиклава из-за проблем с производством. Проблемы с поставками этого лекарства наблюдаются уже в течение длительного времени, это беспокоит не только пациентов и провизоров, но и врачей. Поставщики обещают возобновить поставки в конце года. Мы не можем привезти другие лекарства, потому что их нет в списке, если нужны альтернативы, их может подобрать только врач. Мы также фиксируем сбои с поставками антибиотика Ospen, он должен поступить в начале декабря. Правда, в некоторых аптеках еще есть остатки этого препарата", – сказала Ирена Тевялене представитель сети Gintarinė vaistinė.

Представитель сети Camelia Аушра Будрикене также подтвердила, что из-за проблем с поставками нет детского антибиотика Amoksiklav (производитель сталкивается с нехваткой сырья).

Поскольку этот антибиоток продают по рецепту, провизоры не могут менять назначенный врачом препарат и его дозировку. Если назначенного врачом лекарства нет, надо снова идти к врачу и обсудить альтернативу.

Будрикене сказала, что на данный момент фиксируются сбои с поставками детских антибиотиков в виде суспензий, например, Ospamox, Ospen, Amoksiklav, нет в продаже и суспензий с парацетамолом.

Представитель Eurovaistinė Роланда Липнявичюте сказала, что наблюдаются сбои в поставках разных препаратов. Причины разные - нехватка сырья у производителей или проблемы у поставщиков.

"Планируется, что детский амоксиклав появится в начале декабря, а пока у нас есть детский антибиотик амоксициллин с клавулановой кислотой, который может использоваться для лечения тех же болезней. Когда провизор не может предложить препарат из-за его отсутствия, он направляет пациента к врачу за новым рецептом. Иногда это можно сделать прямо в аптеке, если по телефону связаться с врачом, и он выпишет новый электронный рецепт, это займет 15 минут", – сказала собеседница.

Если препарат продают без рецепта, то его замену может подобрать провизор.

"Например, вместо детского сиропа с парацетамолом провизор может предложить тот же препарат в порошке (для детей с 4 лет) или свечи. У нас есть и сироп ибупрофена", – сказала Липнявичюте.

Представитель сети аптек BENU Рита Шелекайте-Ивашкявичене также сказала, что сейчас в аптеках есть детские суспензии от температуры и свечи для детей до 6 лет. Она заметила, что парацетамол можно заменить ибупрофеном.

Директор Ассоциации производителей лекарств Раса Бричкене сказала, что исчезновение лекарств с прилавков - системная проблема, с ней сталкивается вся Европа, особенно страны Восточной и Центральной Европы.

По ее словам, есть две причины исчезновения лекарств: 1. в Литве действует строгое регулирование компенсируемых препаратов, и рынок теряет привлекательность. 2. Последствия COVID-19 и войны в Украине, которые внесли хаос в цепи поставок.

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