Сейм Литвы принял бюджет на 2023 год

Парламентарии окончательно утвердили увеличение минимальной месячной заработной платы, доходов учителей, медиков, работников культуры и уставных сотрудников, меры по компенсации цен на энергоносители для жителей и бизнеса, расходы на охрану края и другие нужды, предусмотренные составителями бюджета.

За план доходов и расходов страны на следующий год проголосовали 73 политика, против – 43, воздержались 6 парламентариев.

Планируемые доходы бюджета в следующем году составят 15,5 млрд. евро, расходы – 18,6 млрд. евро, дефицит – 4,9 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП). Госдолг составит 42,9 проц. Эти показатели рассчитаны согласно прогнозу Министерства финансов, что в следующем году рост ВВП Литвы составит 1,4 проц.

Перед вторым чтением бюджета парламентарии и комитеты Сейма предложили дополнительные расходы примерно на 1,3 млрд. евро, а после уточнения бюджета в минувшую среду были зарегистрированы новые предложения еще на 600 млн. евро.

Правительство предложило одобрить только предложение правящих и оппозиционных парламентариев о выделении дополнительно 3,6 млн. евро на обеспечение выполнения функций Союза стрелков. Это предложение также было поддержано Сеймом.

Также Сейм согласился с выводом правительства о частичном одобрении предложения Казиса Старкявичюса уточнить перечень нужд, на которые Министерство финансов может занимать средства от имени государства, при условии, что это может быть сделано для повышения безопасности железнодорожного движения, если для этого недостаточно средств из-за прекратившихся грузопотоков из Беларуси и России.

Во время утреннего заседания Сейм уже принял решение, что в следующем году размер необлагаемых налогом доходов увеличится с 540 до 625 евро для всех жителей, чей месячный доход не превышает 1 926 евро. Минимальная месячная зарплата евро с января будет повышена до 840.

Также утром парламент утвердил, что на протяжении всего предстоящего года для предприятий общепита будет действовать льготный 9-процентный тариф налога на добавленную стоимость (НДС), а для спортклубов и услуг артистов – только на протяжении первого полугодия 2023 г.

Бессрочная льгота по НДС будет действовать для компаний, предоставляющих услуги размещения, для посещения учреждений искусства и культуры, а также для печатных и электронных книг.

В госбюджете на 2023 г. на компенсации части цен на газ и электроэнергию для жителей предусмотрено 812 млн. евро, на частичную компенсацию расходов на электроэнергию для бизнеса – 446 млн. евро. Эти расходы после уточнения бюджета сокращены на 98 млн. евро.

Всего на эти и другие меры, направленные на смягчение последствий роста цен на энергоносители в 2023 г. планируется около 1,9 млрд. евро.

Всего на социальную защиту в следующем году будет выделена ​​наибольшая часть расходов бюджета – 9,1 млрд. евро. евро или 38 проц. всех расходов. На увеличение доходов жителей выделяется около 1,6 млрд. евро: 790 млн. на увеличение доходов трудящихся, 237 млн. евро на социальную поддержку, 591. млн. евро – на пенсии.

Зарплаты учителей должны увеличиться на 151 евро, медиков – примерно на 170 евро, работников культуры – 124 евро, сотрудников – 121 евро. В принятом бюджете Фонда государственного социального страхования (Содры) предусмотрено повышение пенсий на 65 евро (до 575 евро при наличии необходимого стажа), а пособие по безработице увеличивается с 368 до 410 евро.

На здравоохранение и образование выделяется около 14 проц. расходов государства в 2023 г. – по 3,3 млрд. евро.

На общественные финансы – на реализацию плана национального прогресса 2021-2030 гг., взносы в бюджет ЕС, управление долгом и пр. – 2,3 млрд. евро.

Расходы государства на безопасность и оборону в 2023 г. составят 1,8 млрд. евро. Кроме того, после уточнения бюджета на прошлой неделе Правительство предусмотрело дополнительно 24,8 млн. на повышение военной мобильности, а также возможность заимствования для увеличения расходов на охрану края до 3 проц. ВВП, если дефицит бюджета не превысит 4,9 проц.

На инвестиции в будущее Литвы (зеленую трансформацию, транспорт, инновации и пр.) планируется выделить 2,9 млрд. евро.

Большую часть доходов планируется собрать с НДС (около 5,5 млрд. евро), поддержки ЕС (3,1 млрд. евро), подоходного налога с населения (2,5 млрд. евро), акцизов (1,7 млрд. евро), налога на прибыль (1,6 млрд. евро).

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